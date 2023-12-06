В новогодние праздники в Краснодарском крае снова не будет массовых мероприятий

Об этом стало известно на заседании Оперативного штаба, Антитеррористической комиссии и координационного совещания по обеспечению правопорядка, которое прошло 6 декабря в Краснодаре. Его провели губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и начальник УФСБ России по Краснодарскому краю Сергей Захарихин.

В заседании также приняли участие руководитель краевого СКР Андрей Маслов, прокурор Краснодарского края Сергей Табельский, врио начальника регионального ГУ МВД Сергей Воложинов и врио начальника краевого ГУ Росгвардии Василий Нагорный.

Кондратьев напомнил, что до начала новогодних праздников в стране осталось совсем немного времени.

«Для нас это период напряженной работы, наша задача – сохранить стабильную ситуацию и обеспечить безопасность в регионе. Как и в прошлом году, мы откажемся от масштабных площадных мероприятий», — сказал губернатор.

Глава региона отметил, что в новогодние праздники нужно усилить охрану мест массового скопления людей — на вокзалах, торговых центрах, концертных залах и театрах.

Для охраны общественного порядка в новогодние праздники на Кубани привлекут более 9,3 тыс. казаков, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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