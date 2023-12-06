Отказаться от салютов и направить деньги на поддержку военным призвали в Сочи

Новый год и Рождество в Сочи в этом году пройдут без городских фейерверков. Средства направят на помощь участникам СВО.

Об этом 6 декабря сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский. Он также призвал гостиничные и ресторанные комплексы, организации и жителей, планировавших использовать пиротехнику в праздники, присоединиться к акции «Не стреляй вхолостую. Поддержи бойцов!».

«Сэкономить деньги для других целей или направить их в благотворительный фонд — это будет лучшим подарком для наших земляков на передовой специальной военной операции и их семей. Координационный совет проследит за поступлениями, публично отчитается о сумме собранных средств и их реализации», — сказал Копайгородский.

Он также сообщил, что на зимние праздники запланировано более 250 событий во всех районах курорта. В новогоднюю ночь мероприятия пройдут на главных площадях во всех районах Сочи и в горном кластере.

«Сейчас мы должны быть вместе с Президентом, в единстве со всей страной и всеми нашими соотечественниками. Масштабные мероприятия с традиционным сочинским размахом отложим до времени, когда наши ребята с победой вернутся домой к своим семьям», — написал Копайгородский в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Кондратьев призвал жителей Кубани отказаться от фейерверков в новогоднюю ночь.