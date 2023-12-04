Кондратьев призвал жителей Кубани отказаться от фейерверков в новогоднюю ночь

Об этом глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сказал во время «Прямой линии» 4 декабря.

Глава региона уточнил, что запрет на использование фейерверков на Кубани действует с начала проведения специальной военной операции. По его словам, использование салютов в нынешнее время создает беспокойство сотрудникам правоохранительных органов.

«Фейерверки? Ну, наверное, не время. Дорогие земляки и жители края, давайте дождемся завершения спецоперации, вернутся наши бойцы, а потом по-настоящему будем встречать Новый год, как мы привыкли — с фейерверком, пушками и хлопушками», — сказал Кондратьев.

Губернатор призвал жителей Кубани в новогоднюю ночь ограничиться бенгальскими огнями.

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