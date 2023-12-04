Кондратьев поручил назвать улицу в Белореченске в честь героя СВО Олега Бендуса

Такое поручение губернатор Кубани Вениамин Кондратьев дал во время «Прямой линии» 4 декабря.

Капитан медицинской службы Олег Бендус погиб в ходе проведения специальной военной операции на территории Харьковской области. Одноклассники и учителя военного попросили главу Краснодарского края назвать в честь него одну из улиц в родном Белореченске.

«Все, что мы можем и должны сделать – это увековечить память погибшего бойца, назвав улицу в его честь. Люди должны знать, какой ценой им досталось мирное небо, — отметил Кондратьев.

Губернатор напомнил, что Бендуса наградили двумя орденами Мужества, и призвал сделать все необходимое, чтобы подрастающее поколение знало, какие герои живут рядом с ними.

Кондратьев поручил главе Белореченского района Сергею Сидоренко назвать в честь Бендуса одну из улиц города. Глава региона призвал власти муниципалитетов держать на особом контроле вопросы с увековечиванием памяти героев спецоперации, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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