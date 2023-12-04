Кондратьев: 5 млрд рублей направили на поддержку бойцов СВО из бюджета Кубани

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 4 декабря отвечает на вопросы жителей в эфире телеканалов «Кубань 24», «Россия 24» и «Краснодар», радиостанциях «Вести.FM» и «Первое радио Кубани» и «Краснодар».

На «Прямую линию» губернатора позвонила жительница Геленджика и задала вопрос о том, будет ли возможность детям участников СВО к новогодним праздникам получить выплаты в 20 тыс. рублей.

«Наша обязанность — окружить заботой и поддержкой семьи защитников. Вся помощь, которую оказывали в прошлом году, будет продолжена и в этом. В том числе это касается и дополнительной выплаты для детей участников СВО», — сказал глава региона.

Вениамин Кондратьев добавил, что к Новому году на каждого ребенка из бюджета края выплатят по 20 тыс. рублей. Он попросил главу Геленджика Алексея Богодистова лично проконтролировать этот вопрос.

На Кубани действует ряд мер социальной поддержки участников мпецоперации и их семей. За 2 года из бюджета Кубани на поддержку бойцов и их семей направили более 5 млрд рублей. С 1 сентября все добровольцы и военнослужащие, заключившие контракт с Минобороны, получают по 200 тыс. рублей.

Дети участников спецоперации без очереди получают места в детсадах и бесплатно питаются в школах. Предусмотрена компенсация расходов на газификацию и выплаты в размере 100 тыс. рублей на санаторно-курортное лечение в здравницах региона, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Прямую линию губернатора Кубани Вениамина Кондратьева можно посмотреть на нашем сайте, в нашем Telegram-канале и социальных сетях: VK, OK, RuTube и YouTube.

Читайте также: Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время «Прямой линии» подвел итоги года в отрасли экономики.