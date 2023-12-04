Кондратьев: каждая отрасль экономики Кубани показывает рост

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время «Прямой линии» подвел итоги года в отрасли экономики.

«Мы гордимся развитием экономики региона, и итоги года не могут не радовать. По итогам года 17,5 млн отдыхающих посетило курорты Краснодарского края и предгорья Кавказа. Результаты экономики радуют. Прогнозы делали аккуратно, осторожно», — рассказал губернатор.

В 2021 году валовый региональный продукт составлял 3 трлн рублей. В 2022 — уже 3,5 трлн. Показатель на начало декабря 2023 года — 3,9 трлн рублей на 4 декабря.

«Стабильно работающая экономика и ее развитие — это важная составляющая края. Все сферы жизнедеятельности региона будут в следующем году обеспечены еще лучше, чем в прошлом», — добавил Кондратьев.

Рост промышленности по итогам года составляет около 107,4%, рост строительства — 107%, транспорта — 107,8%.

«Каждая отрасль экономики показывает рост. Это возможности бюджета и решения большинства вопросов. Экономика региона развивается, а значит, что все программы и проекты, которые запланированы, будут реализованы. Сегодня мы не говорим о сокращении расходов, а добавляем финансирование программ и проектов, вводим дополнительные, которые максимально создают качество жизни в регионе», — заключил губернатор.

Кроме того, высокий рост показывают импортозамещающие отрасли — производство медицинских материалов и лекарств, мебели и электрооборудования. Также набирает обороты IT-сектор, производство беспилотников. По итогам года собственные доходы края составят не менее 456 млрд рублей, запланированный объем расходов — 529 млрд рублей.

Всего в 2024 году в краевую казну планируют мобилизовать не менее 456 млрд рублей собственных доходов, расходы запланировали в размере 520 млрд рублей, из которых 305 млрд направят на социальную сферу.

Прямую линию губернатора Кубани Вениамина Кондратьева можно посмотреть на нашем сайте, в нашем Telegram-канале и социальных сетях: VK, OK, RuTube и YouTube.