Дополнительные аварийные бригады создадут в новогодние праздники на Кубани

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и начальник регионального УФСБ России Сергей Захарихин 6 декабря провели заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка, Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба.

Во время заседания Вениамин Кондратьев поручил создать дополнительные аварийные бригады в каждом районе, которые в новогодние праздники будут дежурить круглосуточно. Глава региона отметил, что отмечать Новый год люди будут дома мили в гостях, поэтому объекты ЖКХ должны работать без сбоев.

«Речь идет об электричестве, водо- и газоснабжении. Настроение не должно быть испорчено отключениями тепла, воды или света. Это принципиально важно. Прошу еще раз проверить все коммунальные системы. Даже если авария произойдет, ликвидировать ее необходимо в кратчайшие сроки», — отметил губернатор.

Прокурор Краснодарского края Сергей Табельский в свою очередь подчеркнул, что согласованность в работе ведомств и служб позволит не допустить возникновения серьезных аварий или, при возникновении, своевременно их устранить. Особое внимание Табельский поручил уделить исправности пожарной сигнализации в интернатах, домах престарелых, а также проверке антитеррористической безопасности административных зданий.

Врио краевого главка МЧС России Николай Платонихин добавил, что комплекс мероприятий по обеспечению пожбезопасности в период подготовки и проведения новогодних праздников и зимнего курортного сезона спланирован, его выполнение под контролем.

С 29 декабря 2023 года и по 10 января 2024 года МЧС будет работать в усиленном режиме. Группировка сил и средств РСЧС в крае составит более 9 тыс. человек и 2,5 тыс. единиц техники. Если погода ухудшится, на дорогах будут работать 97 пунктов обогрева вместимостью более 5,5 тыс. человек.

«В пожарно-спасательных подразделениях усилим караулы до более 1 тыс. человек личного состава и 257 единиц техники», — добавил Николай Платонихин.

В случае энергоаварий в крае привели в готовность 174 электрогенераторов, 606 аварийных бригад общей численностью 2,6 тыс. человек и более 1 тыс. единиц спецтехники, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в новогодние праздники в Краснодарском крае снова не будет массовых мероприятий. Об этом 6 декабря сообщил губернатор Вениамин Кондратьев во время заседания Оперативного штаба, Антитеррористической комиссии и координационного совещания по обеспечению правопорядка, которое прошло 6 декабря в Краснодаре. Глава региона отметил, что на Кубани, как и в прошлом году, откажутся от проведения масштабных площадных мероприятий.