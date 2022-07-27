В Сочи утром 27 июля открылись все пляжи
Общество
27.07.2022 09:07
С 8:00 27 июля на курорте все пляжные территории доступны для отдыхающих. Сообщается, что волнение моря минимальное.
В случае ухудшения погоды купание ограничат. Всех отдыхающих заранее предупредили о возможных дождях и опасности формирования смерчей над морем.
За ситуацией следит городской оперативный штаб, сообщили в пресс-службе администрации Сочи.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», залповый ливень обрушился на Сочи рано утром 27 июля. Река Восточный Дагомыс вышла из берегов, произошли подтопления. Штормовое предупреждение на курорте действует до конца суток.
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