Эпицентр придется на Лазаревский район: жителей Сочи предупредили о продолжении ливней

Фото t.me/AlekseiKopaigorodskii

Штормовое предупреждение на курорте действует до конца суток 27 июля. Утром в Лазаревский район, пострадавший от ночных дождей, прибыл мэр Алексей Копайгородский.

Здесь из-за ливня реки вышли из берегов, вода подошла к 10 многоэтажкам.

«В 6:00 прибыл в Лазаревский район, где из-за проливных дождей в Дагомысе вышли реки из берегов. На месте организовали выездной оперативный штаб. О надвигающейся непогоде синоптики предупреждали заранее, в 3:00 сработали датчики на реках в поселке. В районе включили сирены. Вода подошла к десяти многоквартирным домам. Пострадавших по предварительным данным нет. Также в Лазаревском на перегоне Якорная Щель-Чемитоквадже сошел сель, движение сейчас восстановлено. Необходимо как можно быстрее устранить все последствия стихии. Сил и средств достаточно», — написал Копайгородский в Telegram.

Он напомнил жителям и гостям курорта о действующем штормовом предупреждении и сообщил, что эпицентр придется на Лазаревский район. Синоптики прогнозируют сильные дожди и шквалистый ветер до 22 м/с. Жителей города и туристов просят воздержаться от отдыха у воды и выхода в горы. Оперативный штаб в Сочи работает круглосуточно, пока из-за непогоды сохраняется угроза для населения.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за ливня река Восточный Дагомыс вышла из берегов, произошли подтопления. В районе станции Лазурный Берег сошедший сель повредил опоры электросети. Было задержано движение 13 поездов.