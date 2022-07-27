В Сочи сошедший сель повредил опоры электросети, задержано движение 13 поездов

Видео «Кубань 24»

Инцидент произошел 27 июля в районе железнодорожной станции Лазурный Берег. Были повреждены две контактные опоры электросети.

Сель сошел из-за переувлажнения почвы после сильных ливней. В настоящее время контактные опоры восстанавливают специалисты Северо-Кавказской железной дороги.

«Произошла задержка движения 12 пассажирских поездов, одного товарного поезда. Пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Движение электричек и поездов прекратилось примерно с 5:00. На вокзале скопилось несколько сотен человек.

«Сразу после получения сообщения о произошедшем на место был направлен специализированный подвижной состав. К работам привлекли более 40 железнодорожников. В результате в 07:17 движение на данном участке было восстановлено», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СКЖД.

Из-за произошедшего в расписании поездов дальнего следования произошли задержки по времени до 4 часов.

Читайте также: в Сочи из-за ливня река Восточный Дагомыс вышла из берегов, произошли подтопления.