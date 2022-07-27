Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Сочи сошедший сель повредил опоры электросети, задержано движение 13 поездов

Происшествия
27.07.2022 07:39
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-soshedshij-sel-povredil-opory-elektroseti-zaderzhano-dvizhenie-13-poezdov
Видео «Кубань 24»

Инцидент произошел 27 июля в районе железнодорожной станции Лазурный Берег. Были повреждены две контактные опоры электросети.

Сель сошел из-за переувлажнения почвы после сильных ливней. В настоящее время контактные опоры восстанавливают специалисты Северо-Кавказской железной дороги.

«Произошла задержка движения 12 пассажирских поездов, одного товарного поезда. Пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Движение электричек и поездов прекратилось примерно с 5:00. На вокзале скопилось несколько сотен человек.

«Сразу после получения сообщения о произошедшем на место был направлен специализированный подвижной состав. К работам привлекли более 40 железнодорожников. В результате в 07:17 движение на данном участке было восстановлено», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СКЖД.

Из-за произошедшего в расписании поездов дальнего следования произошли задержки по времени до 4 часов.

Читайте также: в Сочи из-за ливня река Восточный Дагомыс вышла из берегов, произошли подтопления.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  2. В Новороссийске две девушки украли из магазина селедку и подрались с продавцами
  3. Спасатели добрались до туриста, сломавшего ключицу в горах Сочи
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Пять неисхоженных водопадов Краснодарского края, которые удивят своей красотой
  6. В амфитеатре парка «Краснодар» возобновят показ футбольных матчей
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Центр Геленджика «поплыл» после залпового ливня
Центр Геленджика «поплыл» после залпового ливня
В Сочи из-за ливня река Восточный Дагомыс вышла из берегов, произошли подтопления
В Сочи из-за ливня река Восточный Дагомыс вышла из берегов, произошли подтопления
Как изменятся платежи по коммуналке с 1 июля 2022 года для жителей Краснодарского края
Как изменятся платежи по коммуналке с 1 июля 2022 года для жителей Краснодарского края
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Мэрия Сочи опровергла информацию о смерти 25 наркоманов в Адлерском районе
Мэрия Сочи опровергла информацию о смерти 25 наркоманов в Адлерском районе
Прямой эфир
Мы в соцсетях