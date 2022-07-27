Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Сочи из-за ливня река Восточный Дагомыс вышла из берегов, произошли подтопления

Происшествия
27.07.2022 07:22
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-iz-za-livnya-reka-vostochnyj-dagomys-vyshla-iz-beregov-proizoshli-podtopleniya
В Сочи из-за ливня река Восточный Дагомыс вышла из берегов, произошли подтопления
Кадр из видео t.me/chp_sochi

Залповый ливень обрушился на курорт утром 27 июля. Видеозаписи с улиц, превратившихся в реки, выложили в соцсети жители Сочи.

На кадрах видны потоки воды на улицах Лазаревского, Центрального и Хостинского районов. Также, по сообщениям очевидцев, поднялся уровень воды в реке Восточный Дагомыс. Некоторые жители не смогли утром выйти из домов, так как во дворах стояла вода.

По данным МЧС, в городе выпало 37 мм осадков. Из-за этого, а также из-за выхода из берегов реки Восточный Дагомыс произошло подтопление подвалов семи многоквартирных домов и четырех административных зданий на улицах Батумское шоссе, Российской, Гайдара. В настоящее время осадки прекратились, уровень воды в реке нормализовался. Воду из подтопленных участков откачивают. В работах участвуют от РСЧС 25 человек и семь единиц техники.

На месте работает межведомственный оперштаб. Работает оперативная группа Сочинского ПСГ. Пострадавших нет. Системы жизнеобеспечения не нарушены, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Сочи пострадавшими от удара стихии признано 28 домов, где живут 135 человек.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  2. В Новороссийске две девушки украли из магазина селедку и подрались с продавцами
  3. Спасатели добрались до туриста, сломавшего ключицу в горах Сочи
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Пять неисхоженных водопадов Краснодарского края, которые удивят своей красотой
  6. В амфитеатре парка «Краснодар» возобновят показ футбольных матчей
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Центр Геленджика «поплыл» после залпового ливня
Центр Геленджика «поплыл» после залпового ливня
В Сочи из-за ливня река Восточный Дагомыс вышла из берегов, произошли подтопления
В Сочи из-за ливня река Восточный Дагомыс вышла из берегов, произошли подтопления
Как изменятся платежи по коммуналке с 1 июля 2022 года для жителей Краснодарского края
Как изменятся платежи по коммуналке с 1 июля 2022 года для жителей Краснодарского края
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Мэрия Сочи опровергла информацию о смерти 25 наркоманов в Адлерском районе
Мэрия Сочи опровергла информацию о смерти 25 наркоманов в Адлерском районе
Прямой эфир
Мы в соцсетях