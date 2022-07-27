В Сочи из-за ливня река Восточный Дагомыс вышла из берегов, произошли подтопления
Залповый ливень обрушился на курорт утром 27 июля. Видеозаписи с улиц, превратившихся в реки, выложили в соцсети жители Сочи.
На кадрах видны потоки воды на улицах Лазаревского, Центрального и Хостинского районов. Также, по сообщениям очевидцев, поднялся уровень воды в реке Восточный Дагомыс. Некоторые жители не смогли утром выйти из домов, так как во дворах стояла вода.
По данным МЧС, в городе выпало 37 мм осадков. Из-за этого, а также из-за выхода из берегов реки Восточный Дагомыс произошло подтопление подвалов семи многоквартирных домов и четырех административных зданий на улицах Батумское шоссе, Российской, Гайдара. В настоящее время осадки прекратились, уровень воды в реке нормализовался. Воду из подтопленных участков откачивают. В работах участвуют от РСЧС 25 человек и семь единиц техники.
На месте работает межведомственный оперштаб. Работает оперативная группа Сочинского ПСГ. Пострадавших нет. Системы жизнеобеспечения не нарушены, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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