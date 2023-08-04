В Сочи усилят охрану морской акватории и береговой инфраструктуры

Комплекс дополнительных мероприятий по повышению уровня защищенности акватории и береговой инфраструктуры обсудили во время оперативного совещания с руководителями силовых ведомств в Сочи.

По словам мэра города-курорта Алексея Копайгородского, меры защиты усилят с учетом опыта других черноморских портовых городов.

«Усиливаем периметр безопасности морского порта. Особое внимание комплексу причалов. На учете в Сочи стоит более 2,5 тыс. маломерных судов. Летом это популярный транспорт для прогулок и экскурсий. Благодаря возможностям интеллектуальных камер видеонаблюдения системы «Купол», интегрированных в комплекс «Безопасный город», держим на контроле ситуацию на пляжной полосе курорта. В целом в Сочи работают порядка 3 тыс. камер, планируем увеличить их количество», — написал Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

Сейчас в Сочи отдыхают более 200 тыс. туристов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в районе Цемесской бухты рано утром 4 июля были уничтожены вражеские надводные дроны, попытавшиеся атаковать объекты прибрежной инфраструктуры Новороссийска. Безэкипажные катера были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, находившихся на внешнем рейде военно-морской базы. Атаку беспилотных катеров отбили экипажи кораблей «Оленегорский горняк» и «Суворовец».