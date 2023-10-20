В Сочи спасатели второй день ищут заблудившегося в лесу 78-летнего дачника

Спасатели ЮРПСО МЧС России утром 20 октября снова выехали в лес на поиски пенсионера, о пропаже которого накануне сообщили родственники.

Специалисты ЮРПСО, «Кубань-СПАС» и муниципальной службы спасения Сочи 19 октября обследовали местность вокруг дачи пенсионера — обошли тропы, осмотрели заросли и овраги. Кроме того, обследовали участок гор и леса от села Прогресс в сторону реки Малой Хосты. Местного жителя не нашли.

В поисках участвует конно-кинологический отряд МЧС России, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в конце апреля этого года пенсионер уже терялся в лесу. Тогда местные жители нашли его обессилевшим в лесу и вызвали спасателей. В прошлый раз медпомощь спасенному не потребовалась. Пенсионер попросил только довезти его до дачи, так как очень устал.

В этот раз за помощью обратились родственники пенсионера. По их словам, 15 октября он был в селе Прогресс, где у пенсионера дача. В домике он не появлялся, поэтому родственники предположили, что мужчина мог уйти за грибами.