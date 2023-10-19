В Сочи спасатели ищут 78-летнего дачника, заблудившегося при сборе грибов в лесу
Происшествия
19.10.2023 11:46
Спасатели ЮРПСО 19 октября выехали в лес в районе села Прогресс в Хостинском районе Сочи на поиски пропавшего 78-летнего мужчины.
За помощью в МЧС обратились родственники пенсионера. По их словам, 15 октября пенсионер был на даче в селе Прогресс. Однако в доме он не появлялся, поэтому родственники предположили, что мужчина ушел за грибами.
В конце апреля этот пенсионер уже терялся в лесу. Тогда местные жители нашли его обессилевшим в лесу и вызвали спасателей. В прошлый раз медпомощь спасенному не потребовалась. Пенсионер попросил только довезти его до дачи, так как очень устал, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.
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