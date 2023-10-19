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В Сочи спасатели ищут 78-летнего дачника, заблудившегося при сборе грибов в лесу

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-spasateli-ishhut-78-letnego-dachnika-zabludivshegosya-pri-sbore-gribov-v-lesu
В Сочи спасатели ищут 78-летнего дачника, заблудившегося при сборе грибов в лесу
Фото t.me/urpso_mchs

Спасатели ЮРПСО 19 октября выехали в лес в районе села Прогресс в Хостинском районе Сочи на поиски пропавшего 78-летнего мужчины.

За помощью в МЧС обратились родственники пенсионера. По их словам, 15 октября пенсионер был на даче в селе Прогресс. Однако в доме он не появлялся, поэтому родственники предположили, что мужчина ушел за грибами.

В конце апреля этот пенсионер уже терялся в лесу. Тогда местные жители нашли его обессилевшим в лесу и вызвали спасателей. В прошлый раз медпомощь спасенному не потребовалась. Пенсионер попросил только довезти его до дачи, так как очень устал, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

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