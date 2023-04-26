В Сочи спасатели вывели из леса заблудившегося пенсионера, который два дня не мог найти дорогу домой

В спасательный отряд МЧС позвонил местный житель и сообщил о том, что во время конной прогулки в окрестностях села Прогресс встретил пожилого мужчину, которому требуется помощь.

По словам звонившего, пожилой человек промок, так как он полдня шел под сильным дождем. По его словам, в лесу он бродит уже два дня, все это время пытается выйти к дому. Пожилой человек просил показать ему дорогу, но от сопровождения отказался. До ближайшего населенного пункта мужчине нужно было идти еще несколько часов. Обративший за помощью турист оставил спасателям координаты того места, где встретил усталого путника.

Спасатели Хостинского подразделения ЮРПСО МЧС России выехали в указанный район поиска. По предоставленным координатам они нашли пенсионера. Тот лежал на тропе, рядом с ним находился звонивший спасателям турист. Он предложил посадить пожилого мужчину на лошадь, чтобы вывезти из леса.

Спасатели оказали пенсионеру доврачебную помощь, дали ему еды и воды, после чего вместе с молодым человеком сопроводили пострадавшего до места его проживания. От медицинской помощи тот отказался, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России в Telegram.

Читайте также: спасатели вывели из леса школьника, заблудившегося в горах Горячего Ключа.