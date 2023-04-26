Спасатели вывели из леса школьника, заблудившегося в горах Горячего Ключа
Общество
26.04.2023 08:57
Мальчик днем 25 апреля отправился гулять в лес на окраине города-курорта, заблудился и не смог самостоятельно вернуться. Он обратился за помощью к спасателям.
В район поисков 14-летнего подростка отправилась дежурная смена спасателей. Они связались с мальчиком по телефону и узнали его приблизительный маршрут. Из-за отсутствия интернета школьник не смог назвать свое точное местонахождение.
Спасатели обследовали территорию от улицы Вишневой до СНТ «Кумпанова поляна» и нашли заблудившегося мальчика. Он испугался и замерз. Его отвезли в город и передали бабушке, сообщает пресс-служба администрации Горячего Ключа.
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