Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Спасатели вывели из леса школьника, заблудившегося в горах Горячего Ключа

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/spasateli-vyveli-iz-lesa-shkolnika-zabludivshegosya-v-gorah-goryachego-klyucha
Спасатели вывели из леса школьника, заблудившегося в горах Горячего Ключа
Фото пресс-служба администрации Горячего Ключа

Мальчик днем 25 апреля отправился гулять в лес на окраине города-курорта, заблудился и не смог самостоятельно вернуться. Он обратился за помощью к спасателям.

В район поисков 14-летнего подростка отправилась дежурная смена спасателей. Они связались с мальчиком по телефону и узнали его приблизительный маршрут. Из-за отсутствия интернета школьник не смог назвать свое точное местонахождение.

Спасатели обследовали территорию от улицы Вишневой до СНТ «Кумпанова поляна» и нашли заблудившегося мальчика. Он испугался и замерз. Его отвезли в город и передали бабушке, сообщает пресс-служба администрации Горячего Ключа.

Читайте также: туристы с 6-летним ребенком ночью заблудились в горах Сочи. Это произошло 16 апреля в Адлерском районе.

Статьи
Чернобыль и Кубань — 37 лет общей боли
Чернобыль и Кубань — 37 лет общей боли
Какой сегодня праздник: что отмечают 26 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 26 апреля
Веганство или вегетарианство — какая разница?
Веганство или вегетарианство — какая разница?
Какой сегодня праздник: что отмечают 25 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 25 апреля
Запрет на кормежку дворняг: почему разрывает зоозащитников
Запрет на кормежку дворняг: почему разрывает зоозащитников
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Украина планировала нанести удары по Москве и Новороссийску 24 февраля
  2. Будки можно: запрет на прикорм бездомных животных прокомментировали в департаменте ветеринарии Кубани
  3. Попросили выключить музыку: дебошир с топором разбил соседям дверь в многоэтажке Краснодара
  4. В Краснодарском крае отменили проверку систем оповещения, запланированную на 26 апреля
  5. На платных муниципальных парковках в Краснодаре начнут обновлять систему распознавания автомобильных номеров
  6. Предаварийное состояние: крейсер «Михаил Кутузов» в Новороссийске нуждается в срочном ремонте
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях