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Туристы с 6-летним ребенком ночью заблудились в горах Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/turisty-s-6-letnim-rebenkom-nochyu-zabludilis-v-gorah-sochi
Туристы с 6-летним ребенком ночью заблудились в горах Сочи
Фото пресс-службы ЮРПСО МЧС России

Это произошло 16 апреля в Адлерском районе. В результате инцидента никто не пострадал.

Мужчина отправился гулять по каньону реки Псахо вместе со своей 57-летней мамой и 6-летней дочкой. Он не рассчитал время на обратную дорогу, и они остались в горах без фонарей после захода солнца. В 19:30 он обратился за помощью в службу спасения, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Они остались на месте ждать помощи, так как передвигаться в темноте по высоким берегам горной реки было опасно. Спасатели вскоре прибыли на место и вывели людей из леса. Замерзшим туристам дали теплую одежду. Медицинская помощь никому из них не потребовалась

Читайте также: в Сочи спасатели вынесли из леса туристку, которая сломала ногу на мокрой тропе к Агурским водопадам. Инцидент произошел 11 апреля около 15:40 в Агурском ущелье.

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