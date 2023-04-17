Туристы с 6-летним ребенком ночью заблудились в горах Сочи

Это произошло 16 апреля в Адлерском районе. В результате инцидента никто не пострадал.

Мужчина отправился гулять по каньону реки Псахо вместе со своей 57-летней мамой и 6-летней дочкой. Он не рассчитал время на обратную дорогу, и они остались в горах без фонарей после захода солнца. В 19:30 он обратился за помощью в службу спасения, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Они остались на месте ждать помощи, так как передвигаться в темноте по высоким берегам горной реки было опасно. Спасатели вскоре прибыли на место и вывели людей из леса. Замерзшим туристам дали теплую одежду. Медицинская помощь никому из них не потребовалась

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