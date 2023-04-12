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В Сочи спасатели вынесли из леса туристку, которая сломала ногу на мокрой тропе к Агурским водопадам

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-spasateli-vynesli-iz-lesa-turistku-kotoraya-slomala-nogu-na-mokroj-trope-k-agurskim-vodopadam
В Сочи спасатели вынесли из леса туристку, которая сломала ногу на мокрой тропе к Агурским водопадам
Фото ЮРПСО МЧС России

Инцидент произошел 11 апреля около 15:40 в Агурском ущелье.

Спасателям сообщили о том, что по дороге к водопадам повредила ногу туристка, ей требуется помощь. Спасатели прибыли на место и наложили пострадавшей шину на ногу.

По предварительному диагнозу, 57-летняя жительница Московской области получила перелом. По словам туристки, она поскользнулась на мокрой тропе. Из-за резкой боли женщина не могла передвигаться самостоятельно, поэтому решила позвонить в экстренные службы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Для быстроты транспортировки пострадавшей спасатели прикрепили к носилкам специальное колесо. Они доставили москвичку к началу тропы, где ее уже ждали врачи скорой помощи.

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