В Сочи спасатели вынесли из леса туристку, которая сломала ногу на мокрой тропе к Агурским водопадам
Инцидент произошел 11 апреля около 15:40 в Агурском ущелье.
Спасателям сообщили о том, что по дороге к водопадам повредила ногу туристка, ей требуется помощь. Спасатели прибыли на место и наложили пострадавшей шину на ногу.
По предварительному диагнозу, 57-летняя жительница Московской области получила перелом. По словам туристки, она поскользнулась на мокрой тропе. Из-за резкой боли женщина не могла передвигаться самостоятельно, поэтому решила позвонить в экстренные службы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.
Для быстроты транспортировки пострадавшей спасатели прикрепили к носилкам специальное колесо. Они доставили москвичку к началу тропы, где ее уже ждали врачи скорой помощи.
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