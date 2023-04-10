Спасатели на вертолете эвакуировали фрирайдера, который выехал с трассы и застрял на склоне горы в Сочи

В ЮРПСО МЧС России 9 апреля около 17:00 поступило сообщение от спасателей горнолыжного курорта «Роза-Хутор», которые сообщили о том, что в районе Глубокой балки на южном склоне Аибги требуется помощь сноубордисту.

Мужчина выехал за пределы оборудованных трасс, попал в лес и не смог сам подняться на станции канатной дороги. Сноубордист не получил травм, однако ночевать в горах было опасно, так как ожидались резкое понижение температуры и снег.

В 17:45 с базы МЧС вылетел вертолет КА-32 со спасателями на борту. Мужчину нашли в районе Глубокой балки и с помощью лебедки подняли на борт, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

По словам 49-летнего жителя Москвы, когда он понял, что на хребет подняться не сможет, он продолжил спускаться вниз. Как и большинство туристов, он принял решение двигаться параллельно руслу реки в надежде выйти к людям. Также он рассказал, что во время спуска попал на крутой скальный участок и чуть не упал с большой высоты. После этого мужчина остановился на месте и стал ждать спасателей.

По словам спасателей, это был не первый фрирайдер, который спускался по южному склону Аибги к реке и предполагал, что русло приведет к людям. Сотрудники МЧС рекомендуют сноубордистам в случае выезда за пределы трасс на Аибге не двигаться вниз, а ждать на месте спасателей.

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