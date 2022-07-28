В Сочи спасатели с ночи ищут в море пропавшего 21-летнего парня

Фото пресс-службы ЮРПСО МЧС России

О пропаже молодого человека вечером 27 июля спасателям сообщила его мать. Она пояснила, что ее 21-летний сын пропал на одном из пляжей в поселке Дагомыс. Он ушел на море и не вернулся домой.

Вещи пропавшего родственники нашли на буне.

В 23:05 с базы МЧС выехала дежурная смена. Спасатели обследовали всю береговую полосу этого пляжа и прилегающих к нему. Они также осмотрели волнорезы. Однако найти молодого человека не удалось, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

С утра 28 июля к поискам подключились водолазы Лооского подразделения на катере и спасатели с беспилотником. С его помощью планируют осмотреть большую площадь моря с воздуха.

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