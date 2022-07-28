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В Сочи обнаружили тело пропавшего в поселке Дагомыс 21-летнего парня

Происшествия
28.07.2022 13:59
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-obnaruzhili-telo-propavshego-v-poselke-dagomys-21-letnego-parnya
В Сочи обнаружили тело пропавшего в поселке Дагомыс 21-летнего парня
Фото пресс-службы южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России

Спасатели искали молодого человека, пропавшего на одном из пляжей поселка Дагомыс, с вечера 27 июля. В поисках участвовали 33 человека и 10 единиц техники от МЧС.

Об обнаружении тела стало известно 28 июля. Сообщается, что его нашли водолазы в 11:30 в районе одного из пляжей Дагомыса.

По факту произошедшего проводят следственные мероприятия, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», о пропаже 21-летнего парня заявила его мать. Она сообщила, что сын ушел на море и не вернулся. Обнаружить пропавшего 27 июля спасателям не удалось. Утром 28 июля к поискам подключились водолазы Лооского подразделения.

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