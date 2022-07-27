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В Геленджике спасатели помогли детям разбить лагерь, а вечером эвакуировали их из подтопленных палаток

Происшествия
27.07.2022 15:02
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gelendzhike-spasateli-pomogli-detyam-razbit-lager-a-vecherom-evakuirovali-ih-iz-podtoplennyh-palatok
В Геленджике спасатели помогли детям разбить лагерь, а вечером эвакуировали их из подтопленных палаток
Фото пресс-службы министерства ГО и ЧС Краснодарского края

Инцидент произошел 26 июля в Перервиной щели села Адербиевка.

В этот день с утра сотрудники отряда «Кубань-СПАС» помогли группе детей-участников тематической смены «Я – патриот» разбить палаточный лагерь.

Во второй половине дня из-за сильного дождя поток воды из реки Адерба отрезал палаточный лагерь от населенного пункта. Спасатели обустроили навесную переправу и начали эвакуацию. Работы по спасению продолжались и с наступлением темноты — специалисты установили световую башню и благополучно доставили 15 человек в безопасное место.

Кроме того, другая группа геленджикского отряда в этот же день помогла людям, застрявшим в реке в автомобиле. Это произошло в районе Свиридовой щели. Спасатели с помощью бензопилы расчистили место переправы. Потом, используя грузовик, вытащили застрявший автомобиль, сообщает пресс-служба министерства ГО и ЧС Краснодарского края в Telegram.

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