Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Сочи спасатели эвакуировали из гор сломавшего ключицу туриста

Происшествия
27.07.2022 09:46
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-spasateli-evakuirovali-iz-gor-slomavshego-klyuchitsu-turista
В Сочи спасатели эвакуировали из гор сломавшего ключицу туриста
Фото пресс-службы Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России

Рано утром 26 июля 37-летний местный житель запросил помощи спасателей. Он сообщил, что во время похода получил серьезную травму ключицы и не может продолжить путь самостоятельно.

Пострадавший и его товарищ находились около урочища Берчевка у истока реки Псоу. На помощь отправились три пешие группы спасателей. Вертолет не смог пробиться на место сквозь облачность и вернулся на базу.

Туристов эвакуировали в городскую черту из горной местности 26 июля в 20:00, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сотрудники службы спасения добрались до туристов в 14:15 26 июля. Состояние пострадавшего было удовлетворительным. Ему оказали доврачебную помощь.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  2. В Новороссийске две девушки украли из магазина селедку и подрались с продавцами
  3. Спасатели добрались до туриста, сломавшего ключицу в горах Сочи
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Пять неисхоженных водопадов Краснодарского края, которые удивят своей красотой
  6. В амфитеатре парка «Краснодар» возобновят показ футбольных матчей
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Сочи из-за ливня река Восточный Дагомыс вышла из берегов, произошли подтопления
В Сочи из-за ливня река Восточный Дагомыс вышла из берегов, произошли подтопления
Центр Геленджика «поплыл» после залпового ливня
Центр Геленджика «поплыл» после залпового ливня
Как изменятся платежи по коммуналке с 1 июля 2022 года для жителей Краснодарского края
Как изменятся платежи по коммуналке с 1 июля 2022 года для жителей Краснодарского края
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Мэрия Сочи опровергла информацию о смерти 25 наркоманов в Адлерском районе
Мэрия Сочи опровергла информацию о смерти 25 наркоманов в Адлерском районе
Прямой эфир
Мы в соцсетях