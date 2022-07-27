В Сочи спасатели эвакуировали из гор сломавшего ключицу туриста

Фото пресс-службы Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России

Рано утром 26 июля 37-летний местный житель запросил помощи спасателей. Он сообщил, что во время похода получил серьезную травму ключицы и не может продолжить путь самостоятельно.

Пострадавший и его товарищ находились около урочища Берчевка у истока реки Псоу. На помощь отправились три пешие группы спасателей. Вертолет не смог пробиться на место сквозь облачность и вернулся на базу.

Туристов эвакуировали в городскую черту из горной местности 26 июля в 20:00, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сотрудники службы спасения добрались до туристов в 14:15 26 июля. Состояние пострадавшего было удовлетворительным. Ему оказали доврачебную помощь.