В Сочи спасатели эвакуировали из гор сломавшего ключицу туриста
Происшествия
27.07.2022 09:46
Рано утром 26 июля 37-летний местный житель запросил помощи спасателей. Он сообщил, что во время похода получил серьезную травму ключицы и не может продолжить путь самостоятельно.
Пострадавший и его товарищ находились около урочища Берчевка у истока реки Псоу. На помощь отправились три пешие группы спасателей. Вертолет не смог пробиться на место сквозь облачность и вернулся на базу.
Туристов эвакуировали в городскую черту из горной местности 26 июля в 20:00, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», сотрудники службы спасения добрались до туристов в 14:15 26 июля. Состояние пострадавшего было удовлетворительным. Ему оказали доврачебную помощь.
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