Спасатели добрались до туриста, сломавшего ключицу в горах Сочи

Фото пресс-службы ЮРПСО МЧС России

Рано утром 26 июля спасателям поступила информация о том, что 37-летний местный житель во время похода получил серьезную травму ключицы и не может продолжить путь самостоятельно.

Он с другом находился около урочища Берчевка у истока реки Псоу. Это в 22 км от города по пересеченной местности. Известно, что туристы не регистрировали свой поход в МЧС.

На помощь к травмированному туристу направили три пешие группы спасателей.

«В 14:15 спасатели сообщили на базу МЧС, что добрались до туристов, оказывают доврачебную помощь. Состояние пострадавшего удовлетворительное», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

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