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В Гуамском ущелье спасатели эвакуировали семерых застрявших на переправе туристов

Происшествия
25.07.2022 15:00
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-guamskom-ushhele-spasateli-evakuirovali-7-zastryavshih-na-pereprave-turistov-i-nashli-2-zabludivshihsya-pensionerov
В Гуамском ущелье спасатели эвакуировали семерых застрявших на переправе туристов
Фото пресс-службы «Кубань-СПАС»

Вызов специалистам Апшеронского отряда «Кубань-СПАС» поступил вечером 24 июля от группы молодых людей, которые не смогли перейти через реку Курджипс от Монаховой пещеры.

Спасатели организовали навесную переправу и с помощью альпинистского снаряжения эвакуировали двух девушек и пятерых парней на противоположный берег.

В это же время поступило сообщение о двух пенсионерах, которые заблудились в окрестностях хутора Гуамка. Спасатели обследовали участок от улицы Цветочной до горы Сигнал. Обнаружить потерявшихся удалось в 22:20. Двоих жителей станицы Динской проводили к их автомобилю. Медицинская помощь не потребовалась, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС» в Telegram.

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