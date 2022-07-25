В Гуамском ущелье спасатели эвакуировали семерых застрявших на переправе туристов

Фото пресс-службы «Кубань-СПАС»

Вызов специалистам Апшеронского отряда «Кубань-СПАС» поступил вечером 24 июля от группы молодых людей, которые не смогли перейти через реку Курджипс от Монаховой пещеры.

Спасатели организовали навесную переправу и с помощью альпинистского снаряжения эвакуировали двух девушек и пятерых парней на противоположный берег.

В это же время поступило сообщение о двух пенсионерах, которые заблудились в окрестностях хутора Гуамка. Спасатели обследовали участок от улицы Цветочной до горы Сигнал. Обнаружить потерявшихся удалось в 22:20. Двоих жителей станицы Динской проводили к их автомобилю. Медицинская помощь не потребовалась, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС» в Telegram.

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