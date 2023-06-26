В Сочи спасатели нашли в море тело мужчины, который утонул 18 июня на пляже «Ривьера»

Спасателям Лазаревского подразделения ЮРПСО вечером 25 июня поступило сообщение о том, что в море в районе пляжа «Багратион» замечено тело человека.

Спасатели вышли в море на катере, обнаружили тело мужчины на удалении 1,5 км от берега. Погибшего доставили на пляж «Волна», где передали сотрудникам следственных органов.

Позже от полиции поступило сообщение о том, что утонувший мужчина пропал в районе пляжа «Ривьера». Его поиски вели с 18 июня, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мужчина отдыхал 18 июня на траверзе пляжа «Ривьера». Около 16:00 он ушел купаться в море и не вернулся. На следующий день к работе привлекли водолазов. Поиски продолжились 20 июня в районе устья реки Сочи, также спасатели осматривали берегоукрепительные сооружения северного мола морского порта.