В море у берегов Сочи третий день ищут туриста из Марий Эл

Поиск пропавшего мужчины 20 июня продолжается в районе устья реки Сочи, также спасатели осматривают берегоукрепительные сооружения северного мола морского порта.

К полудню 20 июня пропавший все еще не обнаружен. Спасатели продолжают его поиск в море, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мужчина отдыхал 18 июня на траверзе пляжа «Ривьера». Около 16:00 он ушел купаться в море и не вернулся. На следующий день к поискам привлекли водолазов. Известно, что турист приехал с женой на отдых в Сочи из Марий Эл.