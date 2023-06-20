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В море у берегов Сочи третий день ищут туриста из Марий Эл

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-more-u-beregov-sochi-tretij-den-ishhut-turista-iz-marij-el
В море у берегов Сочи третий день ищут туриста из Марий Эл
Фото t.me/urpso_mchs

Поиск пропавшего мужчины 20 июня продолжается в районе устья реки Сочи, также спасатели осматривают берегоукрепительные сооружения северного мола морского порта.

К полудню 20 июня пропавший все еще не обнаружен. Спасатели продолжают его поиск в море, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мужчина отдыхал 18 июня на траверзе пляжа «Ривьера». Около 16:00 он ушел купаться в море и не вернулся. На следующий день к поискам привлекли водолазов. Известно, что турист приехал с женой на отдых в Сочи из Марий Эл.

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