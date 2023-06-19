Турист в Сочи ушел купаться в море и не вернулся, спасатели ищут его второй день

Мужчина отдыхал 18 июня на траверзе пляжа «Ривьера». Около 16:00 он ушел купаться в море и не вернулся.

На берегу остались личные вещи туриста. Спасатели начали поиски мужчины в тот же день.

С утра 19 июня поиски продолжили. Спасатели с бортов двух катеров вновь обследовали указанный участок акватории, также к поискам привлекли водолазов. Работы ведутся на удалении от 50 до 100 метров от берега, глубина погружений достигает 10 метров.

Известно, что мужчина приехал с женой на отдых в Сочи из Марий Эл, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России в Telegram.

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