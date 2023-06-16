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В Новороссийске спасатели сняли с обрыва над морем водителя, которому в пути захотелось искупаться

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-spasateli-snyali-s-obryva-nad-morem-voditelya-kotoromu-v-puti-zahotelos-iskupatsya
В Новороссийске спасатели сняли с обрыва над морем водителя, которому в пути захотелось искупаться
Фото t.me/alekseioderov

Инцидент произошел 16 июня в районе стелы «Новороссийск».

Спасателям поступил вызов о том, что на обрыве над морем находится мужчина. Звонивший сказал, что ехал за рулем, захотел искупаться и решил спуститься к морю по крутому обрыву. Во время спуска мужчина понял, что спускаться дальше он не может, а подниматься назад в гору сил нет.

Спасатели прибыли на место, при помощи альпинистского снаряжения спустились к мужчине и подняли его к тому месту, откуда он начал спускаться, сообщил в своем Telegram-канале начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.

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