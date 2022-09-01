В Сочи расширят перечень получателей компенсации за поврежденные потопом машины

Видео канала «Кубань 24»

С 1 сентября компенсацию за утраченный автомобиль во время июльского наводнения в Сочи смогут получить инвалиды всех групп. До этого правом на денежную помощь обладали только семьи, состоящие на социальном учете, а также малоимущие граждане.

Сумма поддержки составит 100 тыс. рублей. В Центральном районе Сочи в благотворительные фонды обратились 328 жителей.

В ночь на 24 июля после сильнейших ливней вышла из берегов река Бзугу. Бурный поток сносил машины. Не обошлось без жертв, погибла женщина.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи владельцы поврежденных во время ливней автомобилей начали получать компенсации.