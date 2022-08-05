В Сочи владельцы поврежденных во время ливней автомобилей начали получать компенсации
Общество
05.08.2022 12:32
На их счета направляют по 100 тыс. рублей. Первой выплату перечислили Ольге Кротенко. Ей перевели деньги на следующий день после того, как она принесла необходимые документы.
Теперь женщина надеется восстановить машину.
«Конечно, восстановление, чистка машины в первую очередь. Сейчас она в разобранном состоянии, ее нужно всю помыть. И в дальнейшем будем надеяться, что сможем восстановить», — сказала пострадавшая от подтопления Ольга Кротенко.
Прием документов на компенсацию продолжается. Работает штаб благотворительного фонда «Скорей добрей!» и Общественной палаты города. За консультацией туда уже обратились около 200 человек.
Читайте также: выплаты пострадавшим от подтоплений в Славянском районе начнутся после 11 августа.
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