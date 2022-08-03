Выплаты пострадавшим от подтоплений в Славянском районе начнутся после 11 августа

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Дома и дворы в Славянске-на-Кубани подтопило 11 июля после сильных осадков. Рабочие комиссии уже посетили все семьи города, от которых поступили заявления о подтоплении.

При обследовании домов специалисты составили заключения для получения материальной помощи. Сейчас мэрия Славянска-на-Кубани готовит документы для принятия решений по выплатам на основании порядка, утвержденного постановлением главы города.

Первые выплаты пострадавшим от разгула стихии планируют начать выплачивать после 11 августа. Если вода зашла в дом, то каждому члену семьи полагается материальная помощь в размере 10 тыс. рублей. Если утратилось имущество первой необходимости, выплаты составят по 50 тыс. рублей на человека.

Уточнить всю интересующую информацию по выплатам для пострадавших от подтоплений можно по номеру телефона: 8 (86146) 4-35-63, сообщает пресс-служба администрации Славянска-на-Кубани.

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