В Сочи прокуратура выяснит причины пожара на пляже, унесшего жизнь человека

Происшествия
В Сочи прокуратура выяснит причины пожара на пляже, унесшего жизнь человека
Фото t.me/prokutp

В Адлерском районе утром 14 декабря произошло возгорание, уничтожившее кафе и складские помещения. При пожаре погиб человек.

Огонь разгорелся на площади 130 кв. м рядом с муниципальным пляжем «Чкаловский» вблизи от железной дороги на перегоне станций Адлер — Хоста. Пожар уже ликвидировали.

По информации МЦУ Сочи, сгоревшие постройки были размещены самовольно. Мэрия неоднократно информировала РЖД и транспортную полицию об этих объектах.

Сочинская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения федерального законодательства. По ее итогам правоохранители рассмотрят вопрос о необходимости принятия мер реагирования, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о возгорании на улице Чкалова поступило диспетчеру 14 декабря в 10:20. По прибытии пожарных стало известно, что загорелись складские помещения на побережье, огонь охватил 130 кв. м. Позже стало известно, что при пожаре погиб человек. Его личность сейчас устанавливается.

