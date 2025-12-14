В Сочи прокуратура выяснит причины пожара на пляже, унесшего жизнь человека
В Адлерском районе утром 14 декабря произошло возгорание, уничтожившее кафе и складские помещения. При пожаре погиб человек.
Огонь разгорелся на площади 130 кв. м рядом с муниципальным пляжем «Чкаловский» вблизи от железной дороги на перегоне станций Адлер — Хоста. Пожар уже ликвидировали.
По информации МЦУ Сочи, сгоревшие постройки были размещены самовольно. Мэрия неоднократно информировала РЖД и транспортную полицию об этих объектах.
Сочинская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения федерального законодательства. По ее итогам правоохранители рассмотрят вопрос о необходимости принятия мер реагирования, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о возгорании на улице Чкалова поступило диспетчеру 14 декабря в 10:20. По прибытии пожарных стало известно, что загорелись складские помещения на побережье, огонь охватил 130 кв. м. Позже стало известно, что при пожаре погиб человек. Его личность сейчас устанавливается.