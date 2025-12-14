Складские помещения загорелись на побережье Сочи, огонь охватил 130 кв. метров

Пожар произошел утром 14 декабря на улице Чкалова. О сильном задымлении в Адлерском районе города-курорта рассказали очевидцы в соцсетях.

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона в 10:20. Пожарные подразделения незамедлительно оправились на вызов и прибыли к месту происшествия спустя семь минут.

По прибытии спасатели установили, что загорелись складские помещения у побережья. Огонь распространился на площади 130 кв. м.

Специалисты приступили к тушению возгорания. Сейчас предпринимаются все необходимые меры для ликвидации пожара, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Информация о причинах возгорания и ущербе уточняется. Как рассказали в соцсетях, помимо складов, на пляже загорелось кафе.

