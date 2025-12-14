Logo
Складские помещения загорелись на побережье Сочи, огонь охватил 130 кв. метров

Происшествия
Складские помещения загорелись на побережье Сочи, огонь охватил 130 кв. метров
Фото «Кубань 24»

Пожар произошел утром 14 декабря на улице Чкалова. О сильном задымлении в Адлерском районе города-курорта рассказали очевидцы в соцсетях.

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона в 10:20. Пожарные подразделения незамедлительно оправились на вызов и прибыли к месту происшествия спустя семь минут.

По прибытии спасатели установили, что загорелись складские помещения у побережья. Огонь распространился на площади 130 кв. м.

Специалисты приступили к тушению возгорания. Сейчас предпринимаются все необходимые меры для ликвидации пожара, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Информация о причинах возгорания и ущербе уточняется. Как рассказали в соцсетях, помимо складов, на пляже загорелось кафе.

Читайте также: в пожаре из-за перекала печи погиб мужчина в Белореченском районе.

