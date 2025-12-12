В пожаре из-за перекала печи погиб мужчина в Белореченском районе

Возгорание частного дома в хуторе Северном на улице Красносельской произошло 11 декабря около 13:55.

На место происшествия выехали подразделения Белореченского ПСГ по рангу пожара № 1.

По прибытии пожарные установили, что произошло возгорание частного дома на площади 28 кв. м. Пожар ликвидировали за 20 минут, однако после тушения было обнаружено тело 58-летнего мужчины.

Предварительной причиной возгорания назвали перекал печи, сообщили «Кубань 24» в оперативных службах Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», аналогичный случай произошел ночью 11 декабря. В станице Новорождественской Тихорецкого района 42-летний мужчина погиб в пожаре. Причиной возгорания тоже стал перекал печи.

Подпишись, здесь всегда интересно.