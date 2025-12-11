Житель станицы в Тихорецком районе погиб в пожаре из-за перекала печи

Возгорание произошло около 4:50 11 декабря в частном жилом доме на улице Горького, 59 в станице Новорождественской.

Сообщение о пожаре поступило диспетчеру Тихорецкого пожарно-спасательного гарнизона. На место оперативно выдвинулись сотрудники спецслужбы. Пожару присвоили ранг № 1.

Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место в 4:56. Они установили, что произошло загорание частного дома на площади 48 кв. м. Пожар полностью потушили в 5:34.

На месте возгорания обнаружили тело 42-летнего мужчины. Установлено, что причиной возгорания стал перекал печи, сообщили «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Анапе рецидивист попал в ДТП на угнанном автомобиле и чуть не сгорел в нем. Полицейские задержали 29-летнего жителя Анапы, которого подозревают в угоне автомобиля «Лада Ларгус». Автомобиль сгорел, а злоумышленнику теперь грозит до пяти лет лишения свободы.

Подпишись, здесь всегда интересно.