Человек погиб при пожаре в складских помещениях на пляже в Сочи

Возгорание произошло утром 14 декабря в полосе отвода РЖД на улице Чкалова.

Кадры с места ЧП очевидцы выложили в социальных сетях. Огонь полностью уничтожил кафе и складские помещения. Позже стало известно, что при пожаре погиб человек.

«Личность погибшего устанавливается. На месте проводятся следственные мероприятия», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По данным МЦУ Сочи, сгоревшие постройки были размещены самовольно, о них мэрия неоднократно информировала РЖД и транспортную полицию.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о возгорании в Адлерском районе поступило диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона 14 декабря в 10:20. По прибытии пожарных стало известно, что загорелись складские помещения на побережье, огонь охватил 130 кв. м. Сейчас предпринимаются все необходимые меры для ликвидации пожара.

Читайте также: в пожаре из-за перекала печи погиб мужчина в Белореченском районе.

Подпишись, здесь всегда интересно.