В Сочи после запрета на вход в порт Стамбула вернулся лайнер Astoria Grande

В разрешении на швартовку в турецком порту международному круизному лайнеру отказали 20 ноября.

По данным судоходной компании «Аквилон», которая является агентом по продажам Astoria Grande, на борту было 620 пассажиров и около 430 членов экипажа.

Лайнер прибыл в порт Сочи по расписанию, 22 ноября, после двухнедельного круиза. По пути в Стамбул пассажиры судна побывали в пяти городах, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», утром 20 ноября лайнер встал на якорь у Стамбула по предписанию капитана порта. Однако разрешение на швартовку так и не получил. Решение от турецкой стороны лайнер ждал до 15:00.

В компании «СК Аквилон», которая является агентом по продажам Astoria Grande, рассказали, что причины отказа в порту не объяснили. В круизном центре «Инфофлот» сообщили, что жалоб после отказа в порту от пассажиров нет, обстановка на борту по пути в Сочи была спокойной. За непосещение Стамбула пассажиры получат компенсации.

