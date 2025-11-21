Пассажиры лайнера Astoria Grande получат компенсацию за непосещение Стамбула

Руководство порта в Стамбуле не дало круизному лайнеру разрешение на швартовку. Лайнер отправился в Сочи, куда прибудет 22 ноября.

Остальные порты, заявленные в маршруте лайнера, туристы посетили. Генеральный директор круизного центра «Инфофлот» Андрей Михайловский пояснил, что жалоб от пассажиров нет, обстановка на борту спокойная.

«Жаль, что у туристов не получилось посетить Стамбул, однако такие ситуации бывают: разрешение зайти в порт лайнер может не получить, например, из-за шторма. Возможны и другие причины, из-за которых иногда приходится отменять запланированные заходы. Главное, что все в порядке, лайнер направляется в Сочи, все идет по расписанию, на борту туристы получают все услуги по программе отдыха», — отметил Михайловский.

За то, что из маршрута пришлось исключить Стамбул, туристы получат компенсацию. В нее войдут стоимость оплаченных экскурсий, дополнительно по 25 евро на личный бортовой счет каждого взрослого и скидку 25% при покупке следующего круиза.

В компании «СК Аквилон», которая является агентом по продажам Astoria Grande, рассказали, что причины отказа в порту не объяснили. Ранее лайнер не раз заходил в Стамбул, сообщили в Российском союзе туриндустрии.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», утром 20 ноября лайнер встал на якорь у Стамбула по предписанию капитана порта. Однако разрешение на швартовку так и не получил. Решение от турецкой стороны лайнер ждал до 15:00.

Подпишись, здесь всегда интересно.