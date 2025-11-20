Лайнер Astoria Grande отправили в Сочи после отказа в швартовке в Стамбуле

О том, что программа круизного лайнера может измениться по независящим от перевозчика обстоятельствам стало известно после прибытия судна к берегам Турции 20 ноября.

По информации компании-перевозчика, утром судно встало на якорь у Стамбула по предписанию капитана порта. Однако разрешение на швартовку не получило. Решение от турецкой стороны лайнер ждал до 15:00.

Как сообщил интернет-порталу «Кубань 24» вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчан, сейчас судно направляется в сторону Сочи. Пассажирам в каютах выдали комплимент. В качестве компенсации компания обещала предоставить 25% скидку на круиз сезона 25/26 года.

Также пассажиры отметили, что Босфор лайнер будет ориентировочно проходить в 19:00. Причину запрета на вход в порт Стамбула им не объяснили, но деньги за экскурсии по городу вернули.

