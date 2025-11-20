Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Лайнер Astoria Grande отправили в Сочи после отказа в швартовке в Стамбуле

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/lajner-astoria-grande-otpravili-v-sochi-posle-otkaza-v-shvartovke-v-stambule
Лайнер Astoria Grande отправили в Сочи после отказа в швартовке в Стамбуле
Фото t.me/officialsochi

О том, что программа круизного лайнера может измениться по независящим от перевозчика обстоятельствам стало известно после прибытия судна к берегам Турции 20 ноября. 

По информации компании-перевозчика, утром судно встало на якорь у Стамбула по предписанию капитана порта. Однако разрешение на швартовку не получило. Решение от турецкой стороны лайнер ждал до 15:00.

Как сообщил интернет-порталу «Кубань 24» вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчан, сейчас судно направляется в сторону Сочи. Пассажирам в каютах выдали комплимент. В качестве компенсации компания обещала предоставить 25% скидку на круиз сезона 25/26 года.

Также пассажиры отметили, что Босфор лайнер будет ориентировочно проходить в 19:00. Причину запрета на вход в порт Стамбула им не объяснили, но деньги за экскурсии по городу вернули.

Читайте также: паром Seabridge вернулся в Турцию после отказа захода в Сочи. Причиной стал отказ в заходе в сочинский порт.

Подпишись, здесь всегда интересно.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях