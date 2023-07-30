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В Сочи после шторма для купания открыли все пляжи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-posle-shtorma-dlya-kupaniya-otkryli-vse-plyazhi
В Сочи после шторма для купания открыли все пляжи
Фото Екатерины Лызловой, «Кубань 24»

Из-за сильного волнения моря все пляжи курорта были закрыты для купания с 28 июля. В течение выходных продолжало действовать штормовое предупреждение.

Днем 30 июля море успокоилось, и пляжи Сочи снова открыли для отдыхающих. Об этом сообщили туристы и местные жители в социальных сетях.

«Пляжи в Сочи открыты», — подтвердили ТАСС в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В пресс-службе мэрии Сочи добавили, что на отдельных пляжах еще восстанавливают инфраструктуру, устанавливают оборудование, но в целом городские пляжи снова работают.

Всем отдыхающим советуют ориентироваться  на флаги, которые поднимают на пляжах. Красный флаг говорит о том, что купаться категорически запрещено.

Как писал интернет-портала «Кубань 24», во время прошедшего шторма в Сочи утонули два человека — 20-летняя девушка и мужчина. Они пошли плавать, несмотря на запрет и экстренное предупреждение.

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