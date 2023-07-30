Как писал интернет-портала «Кубань 24», во время прошедшего шторма в Сочи утонули два человека — 20-летняя девушка и мужчина. Они пошли плавать, несмотря на запрет и экстренное предупреждение.
В Сочи после шторма для купания открыли все пляжи
Общество
30.07.2023 17:29
Из-за сильного волнения моря все пляжи курорта были закрыты для купания с 28 июля. В течение выходных продолжало действовать штормовое предупреждение.
Днем 30 июля море успокоилось, и пляжи Сочи снова открыли для отдыхающих. Об этом сообщили туристы и местные жители в социальных сетях.
«Пляжи в Сочи открыты», — подтвердили ТАСС в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
В пресс-службе мэрии Сочи добавили, что на отдельных пляжах еще восстанавливают инфраструктуру, устанавливают оборудование, но в целом городские пляжи снова работают.
Всем отдыхающим советуют ориентироваться на флаги, которые поднимают на пляжах. Красный флаг говорит о том, что купаться категорически запрещено.