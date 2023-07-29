Во время шторма в Сочи утонула 20-летняя девушка
Трагедия произошла 28 июля около 18:00 на диком пляже в Хостинском районе Сочи. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
Девушка пошла купаться в шторм несмотря на сильные волны. Она захлебнулась водой и начала тонуть. Ей на помощь пришли неравнодушные очевидцы, они же и вызвали скорую помощь, однако медики только констатировали смерть.
«По факту гибели 20-летней девушки следственным отделом по Хостинскому району города Сочи краевого управления СКР проводится процессуальная проверка, назначена судебная медицинская экспертиза», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
В ходе проверки следователи установят все обстоятельства произошедшего.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», сильные ливни, смерчи и подъем воды в реках ожидаются в регионе до конца 29 июля. Объявлено штормовое предупреждение. В Сочи, Анапе и Геленджике закрыты все пляжи.
Жителям и гостям Краснодарского края в ближайшие дни рекомендовали внимательно следить за изменениями погодных условий и соблюдать необходимые меры безопасности.