Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Сильные ливни, смерчи и подъем воды в реках ожидаются в Краснодарском крае с 27 по 29 июля

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/silnye-livni-smerchi-i-podem-vody-v-rekah-ozhidayutsya-v-krasnodarskom-krae-s-27-po-29-iyulya
Сильные ливни, смерчи и подъем воды в реках ожидаются в Краснодарском крае с 27 по 29 июля
Фото PublicDomainPictures, pixabay.com

По прогнозу синоптиков, вечером 27 июля на Кубани местами резко ухудшится погода.

В регионе ожидаются сильные дожди с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 23-28 м/с. В связи с выпадением осадков ожидается подъем уровней воды в горных реках Геленджика, Горячего Ключа, Мостовского, Лабинского, Белореченского, Апшеронского, Отрадненского, Северского, Туапсинского, Абинского, Крымского и Курганинского районов, местами с достижением неблагоприятных отметок.

Кроме того, 28 и 29 июля на участке Черноморского побережья между Анапой и Сочи возможно формирование смерчей над морем.

Из-за надвигающей непогоды на Кубани с 27 по 29 июля объявили штормовое предупреждение. Жителям и гостям региона в ближайшие дни рекомендовали внимательно следить за изменениями погодных условий и соблюдать необходимые меры безопасности, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Читайте также: опасную жару до +39 °С прогнозируют синоптики 27 июля в Краснодарском крае. На Черноморском побережье, кроме Сочи, такой жары не ожидается.

Статьи
Психолог рассказала, как справиться с панической атакой
Психолог рассказала, как справиться с панической атакой
Несмотря на запах: почему стоит есть репчатый лук
Несмотря на запах: почему стоит есть репчатый лук
Топ-7 пород собак для интроверта
Топ-7 пород собак для интроверта
Болит под ребрами: онколог рассказал о первых признаках рака поджелудочной железы
Болит под ребрами: онколог рассказал о первых признаках рака поджелудочной железы
Какой шоколад полезнее: горький, молочный или белый
Какой шоколад полезнее: горький, молочный или белый
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях