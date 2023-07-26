Сильные ливни, смерчи и подъем воды в реках ожидаются в Краснодарском крае с 27 по 29 июля

По прогнозу синоптиков, вечером 27 июля на Кубани местами резко ухудшится погода.

В регионе ожидаются сильные дожди с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 23-28 м/с. В связи с выпадением осадков ожидается подъем уровней воды в горных реках Геленджика, Горячего Ключа, Мостовского, Лабинского, Белореченского, Апшеронского, Отрадненского, Северского, Туапсинского, Абинского, Крымского и Курганинского районов, местами с достижением неблагоприятных отметок.

Кроме того, 28 и 29 июля на участке Черноморского побережья между Анапой и Сочи возможно формирование смерчей над морем.

Из-за надвигающей непогоды на Кубани с 27 по 29 июля объявили штормовое предупреждение. Жителям и гостям региона в ближайшие дни рекомендовали внимательно следить за изменениями погодных условий и соблюдать необходимые меры безопасности, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Читайте также: опасную жару до +39 °С прогнозируют синоптики 27 июля в Краснодарском крае. На Черноморском побережье, кроме Сочи, такой жары не ожидается.