Опасную жару до +39 °С прогнозируют синоптики 27 июля в Краснодарском крае

Сильная жара ожидается во второй половине дня и вечером 27 июля.

Температура воздуха достигнет с трудом переносимых +39 °С. На Черноморском побережье кроме Сочи такой жары не ожидается.

Синоптики предупреждают, что подобная высокие температуры воздуха считаются опасными природными явлениями, могут представлять угрозу жизни или здоровья жителей, а также наносить материальный ущерб, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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