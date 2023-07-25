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Опасную жару до +39 °С прогнозируют синоптики 27 июля в Краснодарском крае

Общество
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Опасную жару до +39 °С прогнозируют синоптики 27 июля в Краснодарском крае
Фото freepik.com

Сильная жара ожидается во второй половине дня и вечером 27 июля.

Температура воздуха достигнет с трудом переносимых  +39 °С. На Черноморском побережье кроме Сочи такой жары не ожидается.

Синоптики предупреждают, что подобная высокие температуры воздуха считаются опасными природными явлениями, могут представлять угрозу жизни или здоровья жителей, а также наносить материальный ущерб, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Читайте также: с 25 июля в Краснодарский край вернется жара до +37 °С.

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