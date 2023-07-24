С 25 июля в Краснодарский край вернется жара до +37 °С в тени

В ближайшие дни на Кубань придет антициклон с характерной ему жаркой, ясной и сухой погодой.

Уже 25 июля температура воздуха в дневные часы поднимется до +33 °С, а в среду и четверг потеплеет до +37 °С в тени. Подобные отметки на столбиках термометров относят к опасным природным явлениям. Такая жара представляет угрозу для здоровья и жизни людей, а также может нанести ощутимый материальный ущерб.

На фоне жаркой и сухой погоды в регионе возрастает риск возникновения пожаров. Сейчас в Краснодарском крае действует высокая пожароопасность 4 класса.

В Краснодаре 25 июля будет переменная облачность, без осадков. Ветер северный 4-9 м/с. Днем температура воздуха прогреется до +31…33 °С, а ночью опустится до +16…18 °С. В ближайшие дни в краевом центре потеплеет до +36 °С, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Читайте также: до 25 июля в Краснодарском крае действует штормовое предупреждение по непогоде. До конца суток 24 июля в регионе возможны сильные дожди с грозой и градом.