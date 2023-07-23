Сильные дожди с грозой и градом ожидаются до 25 июля в Краснодарском крае

По прогнозу синоптиков, до конца суток 23 июля, а также в течение дня 24 июля на Кубани местами испортится погода.

В регионе ожидаются сильные дожди с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-23 м/с. В связи с непогодой в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение.

Жителям и гостям Кубани в ближайшие дни рекомендовали внимательно следить за изменениями погодных условий и соблюдать все необходимые меры безопасности. При возникновении ЧС нужно звонить по номерам телефона: 101 или 112, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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