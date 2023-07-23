Мощный смерч заметили у берегов станицы Голубицкой. Видео

Смерч в Азовском море заметили днем 23 июля. Очевидцы сняли природное явление на видео и опубликовали в соцсетях.

Находившиеся в этот момент на пляжах Голубицкой отдыхающие не испугались смерча. Некоторые из них даже не вышли из воды.

Смерч рассеялся в море примерно в течение 1,5 минут, не дойдя до суши.

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