Метеорологи назвали самые разрушительные смерчи в Краснодарском крае за последние 20 лет

За последние два десятка лет самые запомнившимиеся случаи выхода смерчей на сушу на территории Кубани произошли 29 сентября 2001 года и 9 августа 2002 года.

Так, в 2001 году смерч вышел на прибрежную часть Адлера. За 5-10 минут он успел обрушить столбы ЛЭП, сорвать крыши с домов, а также вырвать множество деревьев из земли. В 2022 году ряд смерчей образовался недалеко от Новороссийска. Под удар стихии попали населенные пункты Южная Озереевка, Широкая Балка, Адагум и Нижнебаканский. В результате этого погибли люди, а также пострадала экономика региона.

Смерчи случаются из-за мощных вторжений холода при температуре поверхности моря свыше +24-25 °С. На Кубани смерчи в основном формируются над Черным морем. Так, в основном водяные вихри отмечаются в районе Сочи и Туапсе, зачастую в теплый период.

Большая часть смерчей распадается еще в море, так и не достигнув берега. Иногда они выходят на сушу, в результате чего происходят серьезные разрушения. Смерчи над морем в нижней своей части способны достигать 30 м в диаметре, а при выходе на берег уменьшаются до 1,5 м.

Сейчас это природное явление слабо изучено, так как измерительные приборы, попадая в ворону смерча, приходят в негодность. Потому выводы о динамике воздушных потоков внутри делают анализируя разрушительные последствия, который они принесли.

Также ученые считают, что во всем мире растет число смерчей из-за потепления климата планеты, сообщает Краснодарский ЦГМС в Telegram.

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