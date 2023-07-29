Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Труп в камнях: число жертв шторма в Сочи увеличилось до двух

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/trup-v-kamnyah-chislo-zhertv-shtorma-v-sochi-uvelichilos-do-dvuh
Труп в камнях: число жертв шторма в Сочи увеличилось до двух
Фото t.me/soch01

На размытом после шторма пляже в Кудепсте 29 июля среди груды бетонных валунов нашли тело мужчины.

Труп обнаружили прогуливающиеся по буне люди. Очевидцы вызвали на место происшествия полицию.

В соцсетях предполагают, что этот мужчина пошел купаться в шторм, утонул, и его прибило к берегу. Обстоятельства гибели и личность погибшего установят следователи.

«По факту гибели мужчины следственным отделом по Адлерскому району Сочи краевого управления СКР проводится процессуальная проверка, назначена судебная медицинская экспертиза», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее во время шторма в Сочи утонула 20-летняя девушка. Она пошла купаться несмотря на сильные волны и захлебнулась.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 29 июля
Какой сегодня праздник: что отмечают 29 июля
Увеличение губ: кому нельзя и возможные последствия
Увеличение губ: кому нельзя и возможные последствия
Пять способов занять детей на взрослом застолье
Пять способов занять детей на взрослом застолье
Незаметная гангрена: хирург рассказал о первых симптомах гибели тканей
Незаметная гангрена: хирург рассказал о первых симптомах гибели тканей
Вишня: чем полезна и сколько можно есть без вреда для здоровья
Вишня: чем полезна и сколько можно есть без вреда для здоровья
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях