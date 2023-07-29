Труп в камнях: число жертв шторма в Сочи увеличилось до двух

На размытом после шторма пляже в Кудепсте 29 июля среди груды бетонных валунов нашли тело мужчины.

Труп обнаружили прогуливающиеся по буне люди. Очевидцы вызвали на место происшествия полицию.

В соцсетях предполагают, что этот мужчина пошел купаться в шторм, утонул, и его прибило к берегу. Обстоятельства гибели и личность погибшего установят следователи.

«По факту гибели мужчины следственным отделом по Адлерскому району Сочи краевого управления СКР проводится процессуальная проверка, назначена судебная медицинская экспертиза», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее во время шторма в Сочи утонула 20-летняя девушка. Она пошла купаться несмотря на сильные волны и захлебнулась.