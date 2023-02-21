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В Сочи оползень повредил водовод в поселке Лоо, без воды остались около 20 тыс. человек

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-opolzen-povredil-vodovod-v-poselke-loo-bez-vody-ostalis-okolo-20-tys-chelovek
В Сочи оползень повредил водовод в поселке Лоо, без воды остались около 20 тыс. человек
Фото t.me/wcups

Подвижка грунта вследствие обильных осадков 21 февраля спровоцировала серьезное повреждение магистральной сети. Водовод обслуживает около 20 населенных пунктов.

Восстановительные работы круглосуточно будут вести две аварийно-ремонтные бригады и шесть единиц техники.

«В данный момент обеспечивается доступ к месту проведения работ с последующим высвобождением участка поврежденной коммуникации из-под сошедшего грунта, грязи и мусора. Специалистам предстоит выполнить это в крайне стесненных условиях, сопряженных в том числе со сложным рельефом», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в ситуационном центре МУП Сочи «Водоканал».

Перебои с питьевой водой ожидаются в поселках Якорная Щель, Беранда, Вардане, Детляжка, Верхнее Буу, Нижняя Хобза, Уч-Дере, Лоо, Горное Лоо, Верхне-Армянское Лоо, Дагомыс, Сергей-Поле, Волковка, а также микрорайонах Шаумяновка, Лазурный берег и по улицам 72 и 73 и Ландышевой.

Устранить прорыв на водоводе планируют в течение суток, восстановить водоснабжение — к утру 23 февраля. Подвоз питьевой поды будет осуществляться по заявкам. Оставить заявку на подвоз воды можно по телефону 444-05-05.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 20 февраля в Сочи оползень повредил крупный водовод в Лазаревском районе. Водоснабжение восстановили 21 февраля.

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