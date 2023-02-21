В Сочи оползень повредил водовод в поселке Лоо, без воды остались около 20 тыс. человек
Подвижка грунта вследствие обильных осадков 21 февраля спровоцировала серьезное повреждение магистральной сети. Водовод обслуживает около 20 населенных пунктов.
Восстановительные работы круглосуточно будут вести две аварийно-ремонтные бригады и шесть единиц техники.
«В данный момент обеспечивается доступ к месту проведения работ с последующим высвобождением участка поврежденной коммуникации из-под сошедшего грунта, грязи и мусора. Специалистам предстоит выполнить это в крайне стесненных условиях, сопряженных в том числе со сложным рельефом», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в ситуационном центре МУП Сочи «Водоканал».
Перебои с питьевой водой ожидаются в поселках Якорная Щель, Беранда, Вардане, Детляжка, Верхнее Буу, Нижняя Хобза, Уч-Дере, Лоо, Горное Лоо, Верхне-Армянское Лоо, Дагомыс, Сергей-Поле, Волковка, а также микрорайонах Шаумяновка, Лазурный берег и по улицам 72 и 73 и Ландышевой.
Устранить прорыв на водоводе планируют в течение суток, восстановить водоснабжение — к утру 23 февраля. Подвоз питьевой поды будет осуществляться по заявкам. Оставить заявку на подвоз воды можно по телефону 444-05-05.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», 20 февраля в Сочи оползень повредил крупный водовод в Лазаревском районе. Водоснабжение восстановили 21 февраля.
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